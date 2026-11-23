Европейским странам не стоит ждать от России новых идей на переговорах по Украине — вместо этого им необходимо самим предлагать варианты урегулирования. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Rapporteur. По его оценке, Москва предпочитает реагировать на инициативы партнёров, а не выступать с собственными предложениями.

«Я не думаю, что с их стороны появятся креативные идеи. Но они отреагируют, если их подтолкнуть», — считает дипломат.

Гремингер полагает, что российские переговорщики обычно начинают обсуждение с максимальных требований, однако могут проявить гибкость, когда становятся понятны контуры будущего соглашения. При этом он напомнил принцип, согласно которому ни один пункт договорённостей нельзя считать окончательно согласованным до достижения компромисса по всему документу.

По мнению экс-генсека ОБСЕ, европейцам необходимо прежде всего согласовать с Вашингтоном правила переговоров: определить повестку, последовательность обсуждения вопросов и состав делегаций. Одновременно следует подготовить подробные предложения о прекращении огня, включая технические аспекты, которые нельзя оставлять на последний момент.

Гремингер оценил соотношение технической и политической составляющих при подготовке прекращения огня примерно как 70% к 30%. Он также положительно оценил участие европейцев в формате «пять плюс», назвав его подходящей схемой представительства их интересов.

Вместе с тем дипломат предупредил, что Европа слишком сосредоточилась на гарантиях безопасности для Украины, упуская более широкий вопрос — будущее всей системы европейской безопасности. По его мнению, к её восстановлению со временем могла бы подключиться ОБСЕ, в частности через механизмы предотвращения военных инцидентов, кризисной связи и повышения прозрачности.

Ранее Life.ru рассказывал о призыве немецкого политика Рольфа Мютцениха срочно начать самостоятельный диалог Европы с Москвой. Он предложил европейским странам определить собственного представителя для переговоров с Россией, чтобы не оказаться в стороне от обсуждения будущего урегулирования.