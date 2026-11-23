Прежняя администрация США и власти Великобритании не хотели прекращения конфликта на Украине, несмотря на успехи переговоров в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит издание Akşam.

«К сожалению, некоторые наши союзники не хотели, чтобы война закончилась. Прежде всего — тогдашняя администрация США и правительство Великобритании», — сказал экс-министр.

Чавушоглу напомнил, что российская и украинская делегации встречались в Стамбуле 29 марта 2022 года. Переговоры открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а обсуждения, по оценке бывшего министра, были содержательными и приблизили стороны к прекращению огня.

Однако, как отметил дипломат, дальнейшие события не позволили завершить переговорный процесс соглашением. Чавушоглу связал отсутствие результата в том числе с позицией отдельных союзников Турции.

Бывший глава турецкого МИД подчеркнул, что прекращение конфликта остаётся одной из важнейших целей Анкары. При этом он не считает прежние дипломатические усилия безрезультатными. Среди достижений Турции Чавушоглу назвал заключение зерновой сделки, применение Конвенции Монтрё и организацию обменов пленными.

Чавушоглу руководил Министерством иностранных дел Турции с 2014 по 2023 год и непосредственно участвовал в дипломатических усилиях Анкары по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным способом завершения конфликта. Политик призвал западные страны открыто заявить о готовности принять Киев в альянс и выразил надежду, что эту позицию поддержат нынешнее руководство Великобритании и Белый дом.