Европейским странам необходимо как можно скорее назначить собственного представителя для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в интервью Berliner Zeitung.

«Трудно понять, почему федеральный канцлер именно сейчас заявил о готовности говорить с Путиным... Но важнее другое: наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. И здесь Европе стоило бы действовать более самостоятельно», — заявил политик.

Мютцених прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который в начале ноября допустил встречу с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20. По мнению депутата, европейские страны могли упустить подходящий момент для включения собственных интересов в переговорный процесс.