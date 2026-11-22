Европа рискует опоздать: В Германии потребовали срочно начать собственный диалог с Москвой
В Бундестаге призвали Европу срочно назначить переговорщика с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европейским странам необходимо как можно скорее назначить собственного представителя для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким призывом выступил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в интервью Berliner Zeitung.
«Трудно понять, почему федеральный канцлер именно сейчас заявил о готовности говорить с Путиным... Но важнее другое: наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. И здесь Европе стоило бы действовать более самостоятельно», — заявил политик.
Мютцених прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который в начале ноября допустил встречу с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20. По мнению депутата, европейские страны могли упустить подходящий момент для включения собственных интересов в переговорный процесс.
Ранее Life.ru сообщал, что страны ЕС столкнулись с разногласиями при выборе единого представителя для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и другие европейские политики. Однако государства объединения пока не смогли согласовать кандидатуру переговорщика и выработать единую позицию.