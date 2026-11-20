Министр обороны Германии Борис Писториус извинился за резкие слова в адрес Пентагона из-за ударов ВСУ по России. Об этом он рассказал в интервью Politico.

«Я приношу извинения за выбранные мною слова», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Писториус признал, что во время пресс-конференции неудачно выразился, отвечая на вопрос на английском языке. При этом от своей позиции по поводу украинских атак на российскую территорию он не отказался.

По словам министра, ещё 18 ноября он созвонился с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. Собеседники обсудили возникшее между ними разногласие, но так и не пришли к единому мнению об эффективности дальнобойных ударов ВСУ.

Причиной конфликта стали заявления американского чиновника на встрече контактной группы по военной помощи Украине в Брюсселе. Колби усомнился в пользе атак по объектам в глубине российской территории, отметив, что они не останавливают продвижение российских войск и не приближают завершение боевых действий.

Писториус ответил на эту критику публично, назвав её «довольно глупой». Немецкий министр настаивал, что удары по стратегическим объектам, используемым в военных целях, оправданны. Теперь он признал чрезмерную резкость своего высказывания, однако подчеркнул, что взгляды сторон на действия Киева по-прежнему расходятся.

Ранее Life.ru писал, что Колби покинул заседание контактной группы НАТО, не дождавшись закрытого доклада украинского министра обороны. По данным The Telegraph, Евгений Хмара собирался представить участникам встречи засекреченные сведения о результатах дальнобойных операций ВСУ. После ухода американского чиновника делегацию США представлял посол при НАТО Мэттью Уитакер.