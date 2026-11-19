Глава американской делегации на переговорах НАТО Элбридж Колби демонстративно покинул заседание Контактной группы по обороне Украины после критики украинских ударов по российскому тылу. Он заявил, что такие операции не приносят военной пользы, и ушёл до начала закрытого доклада украинского министра обороны. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на немецких участников встречи.

Инцидент произошёл 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заместитель министра войны США по политическим вопросам Колби выступил против атак на объекты в глубине российской территории. По его оценке, они не приближают завершение конфликта и не мешают продвижению российских войск на передовой. После заявления американец покинул зал, не дождавшись выступления главы украинского Минобороны Евгения Хмары. Тот собирался представить засекреченный доклад о результатах дальнобойных операций. По словам немецкого собеседника издания, в нём содержалась оценка их влияния на ход боевых действий.

Уход Колби усилил опасения европейских представителей по поводу курса администрации Дональда Трампа. В Пентагоне после ухода Колби американскую делегацию представлял посол США при НАТО Мэттью Уитакер. Сам чиновник позднее провёл пресс-конференцию в штаб-квартире альянса и отправился в аэропорт. По одной из версий, он спешил на рейс.

Ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич призвал Европу к прямому диалогу с Москвой. По мнению верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса, вооружённое столкновение с Россией нельзя считать неизбежным или возможным в ближайшее время. Он подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи, которые позволяют устранять недопонимание и обеспечивать прозрачность отношений.