Польша обратилась к США с просьбой подготовить своих военных лётчиков к выполнению задач с применением ядерного оружия. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza. Варшава рассчитывает подключить истребители F-35A к авиационной составляющей программы ядерного сдерживания НАТО.

Речь идёт об участии в программе DCA (Dual Capable Aircraft), которая предусматривает подготовку самолётов и экипажей для выполнения миссий с обычным и ядерным вооружением. Польская сторона рассчитывает использовать для этого американские истребители F-35A, приобретённые для национальных ВВС.

По данным издания, Вашингтон изучает обращение Варшавы. Источник в НАТО сообщил, что переговоры по этому вопросу продвигаются. В случае одобрения заявки польским пилотам и техническим специалистам потребуется пройти специальную подготовку. Выход на полную оперативную готовность может занять около двух лет.

При этом участие в программе не означает, что американские ядерные боеприпасы обязательно появятся на польской территории. Предполагается, что самолёты страны смогут привлекаться к соответствующим миссиям, даже если бомбы будут храниться на базах за пределами Польши. Сейчас американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing размещено в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Контроль над боеприпасами при этом остаётся за США.