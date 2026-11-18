Россия примет ответные меры в случае отмены законодательных ограничений на размещение ядерного оружия в Литве, Польше и других европейских странах. Подобные решения приведут к обострению обстановки в регионе и потребуют реакции российских сил стратегического сдерживания. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Я полагаю излишним пояснять, что снятие законодательных ограничений на размещение ядерного оружия в Литве, Польше и других европейских государствах не только безосновательно обострит обстановку в регионе, но и послужит поводом к принятию силами стратегического сдерживания России соответствующих мер реагирования», — подчеркнула дипломат на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Ждановой, в Брюсселе обсуждают расширение стратегической инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от российских границ. В частности, рассматривается возможность увеличения воинских контингентов альянса в Литве, Польше и других государствах, а также размещения на их территории ядерного оружия.

Дополнительную обеспокоенность Москвы, как отметила дипломат, вызывают военные учения НАТО. По её утверждению, альянс регулярно отрабатывает наступательные сценарии против России, одновременно усиливая разведывательную деятельность в Балтийском море и вокруг Калининградской области.

Отдельно Жданова обратила внимание на активизировавшуюся дискуссию о возможном создании Германией собственного ядерного оружия. Дипломат считает, что реализация подобных планов противоречила бы действующему Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Life.ru сообщал, что Сейм Литвы поддержал конституционную поправку, позволяющую отменить запрет на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. За инициативу проголосовали 106 депутатов, против выступили 18, ещё шестеро воздержались. Однако для окончательного изменения Конституции потребуется повторное голосование, которое намечено на январь 2027 года.

Между тем Польша добивается расширения своего участия в программе ядерного сдерживания НАТО Nuclear Sharing. Варшава направила Вашингтону заявку на подготовку пилотов истребителей F-35A к применению американских ядерных авиабомб B61. Окончательное решение пока не принято. При этом польские власти ранее исключали размещение самих боеголовок на территории страны, рассчитывая участвовать в ядерных миссиях альянса без хранения такого оружия у себя.