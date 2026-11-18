Польских пилотов истребителей F-35A могут обучить применению американских ядерных бомб B61 в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Варшава уже направила соответствующую заявку, которую сейчас рассматривает Вашингтон. Об этом сообщает Wiadomosci со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По информации польских журналистов, речь идёт о присоединении к программе DCA (Dual Capable Aircraft), позволяющей союзникам США использовать самолёты для выполнения ядерных миссий. Источники из НАТО утверждают, что переговоры продвигаются, однако окончательное решение пока не принято.

Главным аргументом Варшавы стало наличие американских истребителей пятого поколения F-35A. Этот тип самолётов сертифицирован для применения ядерных авиабомб B61-12. В случае одобрения заявки польским лётчикам предстоит пройти специальную подготовку, необходимую для выполнения соответствующих задач.

При этом размещать сами ядерные боеприпасы в Польше не планируется. Они должны оставаться на территории других стран альянса. Ещё в августе замминистра обороны Польши Павел Залевский исключил появление американских ядерных боеголовок в стране, подчеркнув, что Варшава заинтересована в участии в системе ядерного сдерживания НАТО без хранения такого оружия у себя.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 ноября подтвердил заинтересованность страны в Nuclear Sharing, но не стал раскрывать подробности переговоров. По его словам, определённые договорённости уже достигнуты, однако дальнейшее обсуждение требует особой осторожности и конфиденциальности.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии в Польшу первых трёх истребителей F-35 из США. Самолёты приземлились на 32-й авиабазе в Ласке в мае 2026 года. Контракт предусматривает поставку 32 машин, которые должны заменить часть устаревающей авиационной техники польских ВВС.

Параллельно Варшава развивает сотрудничество с Парижем. Как рассказывал Life.ru, Польша и Франция начали отдельные консультации по созданию европейского «ядерного зонтика». Первая встреча профильной группы состоялась в июле в Париже. Стороны обсуждали перспективы участия Польши в европейской системе ядерного сдерживания, основанной на французских возможностях.