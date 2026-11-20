Европейским политикам не стоит отвергать предложение Владимира Путина приехать в Москву для обсуждения украинского урегулирования. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, передаёт Reuters.

«Отказываться от приглашения посетить Москву было бы совершенно неверным сигналом», — подчеркнул глава немецкого военного ведомства.

Писториус убеждён, что добиться результатов без прямого диалога невозможно. По его словам, первые сигналы российского президента о готовности принять европейских представителей заслуживают положительной реакции.

«Мы должны говорить. Только тот, кто говорит, может в конечном итоге прийти к результатам», — пояснил министр.

При этом глава Минобороны ФРГ выступил против преждевременного обсуждения возможной отправки немецких военнослужащих на Украину. Он назвал глупыми рассуждения о том, кто и какие действия мог бы предпринять, пока боевые действия ещё не прекратились.

Владимир Путин незадолго до этого сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила некоторым европейским представителям приехать в Москву. Цель приглашения — выяснить их позицию и понять, каким может быть участие европейских стран в дальнейшем мирном процессе.

Как сообщал Life.ru, в Кремле отказались раскрывать имена европейских политиков, получивших приглашения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять и список государств, которым направлены соответствующие предложения.