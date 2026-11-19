Имена европейских политиков, которым Москва предложила приехать для обсуждения украинского урегулирования, пока останутся неизвестными. Раскрывать адресатов дипломатических приглашений Кремль не собирается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в Шэньчжэне.

«Пока мы ничего не будем говорить», — ответил представитель Кремля на просьбу уточнить, в какие страны направили приглашения.

Причиной для вопросов стало заявление Владимира Путина о готовности принять европейских представителей в российской столице. По словам президента, предложения о визите уже переданы по дипломатическим каналам, а предстоящие контакты позволили бы выяснить позицию европейцев относительно их возможного подключения к мирному процессу.

Ранее Life.ru писал о готовности Москвы обсудить с европейцами их возможную роль в украинском урегулировании. Песков предлагал предварительно оценить, насколько позиция европейских государств способна содействовать мирному процессу.