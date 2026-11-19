Великобритания, Германия и Франция рассматривают возможность проведения встречи с представителями России по украинскому вопросу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации агентства, представители трёх европейских стран обсуждают перспективу прямого диалога с Москвой. При этом подробности возможной встречи, включая её формат и сроки, пока не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва направила некоторым европейским представителям приглашения по дипломатическим каналам. Им предложили приехать в российскую столицу, чтобы прояснить позицию по возможному участию в мирном урегулировании украинского конфликта.

Российский лидер выступил с этим заявлением на пресс-конференции после трёхстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне.

При этом Кремль пока не раскрывает, кому именно адресованы приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что имена европейских политиков и представителей властей, которым предложили посетить Москву, на данном этапе объявлять не планируется.

Таким образом, обсуждение возможной встречи продолжается, однако о согласовании переговоров или окончательном решении европейских стран пока не сообщалось.