Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Белорусский лидер предложил выступить гарантом безопасности украинского президента. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит агентство БелТА.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоём. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», — заявил Лукашенко.

Таким образом белорусский лидер допустил возможность личного участия в организации встречи российского и украинского президентов.