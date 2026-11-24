«Я как гарант его безопасности»: Лукашенко предложил привезти Зеленского в Москву
Лукашенко предложил привезти Зеленского в Москву на переговоры
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Белорусский лидер предложил выступить гарантом безопасности украинского президента. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит агентство БелТА.
«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоём. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», — заявил Лукашенко.
Таким образом белорусский лидер допустил возможность личного участия в организации встречи российского и украинского президентов.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко уже предлагал провести трёхсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского. Белорусский лидер тогда заявил о необходимости лично сесть за стол переговоров и обсудить пути преодоления последствий конфликта. Он подчеркнул, что его предложение остаётся в силе.