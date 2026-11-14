Отказ Владимира Зеленского посетить Москву для переговоров может объясняться как его собственной позицией, так и влиянием западных государств. Такое предположение в интервью РИА «Новости» высказал Марат Бердыев, занимающий пост посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что приглашения украинскому лидеру поступали неоднократно. Тем не менее Зеленский до сих пор не приехал в российскую столицу.

«Видимо, не готов к серьёзному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — предположил дипломат.

В Кремле возможность проведения такой встречи прежде не исключали. Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять Зеленского в Москве при условии, что тот действительно заинтересован в переговорах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал неизменность позиции российской стороны. По его словам, украинскому лидеру гарантируют безопасность во время пребывания в столице РФ. Одновременно представитель Кремля отмечал, что Зеленский осведомлён о решениях, которые Москва считает необходимыми для дальнейшего диалога.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил готовность Москвы принять Зеленского для прямых переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, украинскому политику предоставят необходимые условия, включая гарантии безопасности. Ушаков также отметил, что встреча лидеров должна предваряться подготовкой соответствующих документов.