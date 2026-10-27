Зеленскому обеспечат безопасность в случае приезда в Москву, заявил Ушаков
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Владимиру Зеленскому обеспечат все необходимые условия, включая безопасность, если он решит приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».
«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», — заявил Ушаков.
По словам представителя Кремля, эту позицию Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Помощник российского лидера также подчеркнул, что встреча руководителей России и Украины имеет смысл после предварительной подготовки необходимых документов.
Напомним, инициаторами телефонных переговоров 27 октября выступили сами Стубб и Стёре, которые предварительно обсудили свою инициативу с украинской стороной. Для президента Финляндии это первый прямой контакт с Путиным после вступления в должность в 2024 году, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером с марта 2022-го. Во время беседы Путин изложил собеседникам свою оценку ситуации на Украине, отдельно остановившись на первопричинах конфликта. Участники также поддержали достигнутую договорённость о возвращении России, США и Украины к трёхсторонним консультациям в Абу-Даби в первой половине ноября. По итогам звонка Стубб назвал разговор откровенным и содержательным, подчеркнув, что без непосредственного диалога с Москвой урегулировать украинский кризис невозможно.
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