Зеленскому обеспечат безопасность в случае приезда в Москву, заявил Ушаков

Владимиру Зеленскому обеспечат все необходимые условия, включая безопасность, если он решит приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».

«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», — заявил Ушаков.

По словам представителя Кремля, эту позицию Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Помощник российского лидера также подчеркнул, что встреча руководителей России и Украины имеет смысл после предварительной подготовки необходимых документов.