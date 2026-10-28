Аббас: Арабские партии получают 18 мест в Кнессете по итогам выборов в Израиле

Арабские партии Израиля могут занять до 18 мест в Кнессете по предварительным оценкам телеканалов после выборов 27 октября. Их результат способен повлиять на переговоры о формировании правительства, поскольку ни сторонники премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок пока не набирают парламентского большинства.

По экзитполу N12, партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом и Объединённый список в совокупности получают 18 мандатов. В зависимости от телеканала их общий результат оценивается в 17–19 мест. Блок перемен без арабских партий может рассчитывать на 52 места, а сторонники Нетаньяху — на 50. Для большинства в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, необходимо не менее 61 мандата.

Аббас после публикации предварительных результатов заявил, что при таком распределении мест сформировать правительство не удастся. Он призвал дождаться окончательных цифр и сообщил, что с его партией ведут переговоры не только представители блока перемен. Ранее политик допускал сотрудничество с еврейскими партиями ради решения проблем арабских граждан Израиля.

«Спасибо всем избирателям, проголосовавшим за РААМ, арабам и евреям, которые голосовали против фашизма. Мандаты, которые мы получили, мы превратим в новую реальность в Государстве Израиль», — сказал он.

При этом рост представительства арабских партий ещё не означает их вхождения в будущий кабинет. В оппозиции сохраняются разногласия по поводу возможного сотрудничества с ними, а часть политиков исключает участие арабских сил в правительстве. В день голосования высокая явка отмечалась в том числе в арабских населённых пунктах, которая превысила показатель в еврейских пунктах. Среди ключевых тем кампании были борьба с преступностью, безопасность жителей и финансирование местных муниципалитетов.

Ранее экзитполлы показали, что партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может получить от 24 до 30 мест в Кнессете по оценкам шести израильских телеканалов. Наиболее высокий результат «Ликуду» прогнозирует 14-й канал — 30 мест. По оценке 12-го канала, партия получит 24 мандата. Партия «Яшар!» во главе с Гади Айзенкотом может рассчитывать на 19–23 места, а политическая сила Нафтали Беннета — на 11–15.