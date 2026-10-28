Явка на выборах в Израиле превысила 77%

Явка на парламентских выборах в Израиле составила 77,7% — это самый высокий показатель с 1999 года. Такие данные вечером 27 октября привёл телеканал N12 в трансляции о выборах в Кнессет.

По предварительному экзитполу N12, партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху может получить 24 мандата, а блок перемен — 52 места. Сторонникам главы правительства прогнозируют 50 мандатов, арабским партиям — ещё 18. В других экзитполах оценки партий различаются. «Ликуду» прогнозируют от 24 до 30 мест, партии «Яшар!» Гади Айзенкота — от 19 до 23, политической силе Нафтали Беннета — от 11 до 15.

Ни один из двух основных блоков, согласно сводному прогнозу, не получает необходимых для парламентского большинства 61 места из 120. Айзенкот и лидер партии «Демократы» Яир Голан заявили о намерении добиваться смены правительства и вести переговоры о создании коалиции. В ночь на 28 октября N12 сообщил о начале поступления официальных результатов: на тот момент были обработаны данные 15 избирательных участков, где проголосовали 2679 человек.

Ранее Life.ru писал, что в Израиле явка на парламентских выборах достигла максимального уровня за 53 года. К полудню по местному времени свои голоса отдали около 2,3 миллиона человек, или 31,5% избирателей. В Тель-Авиве у избирательных участков образовались большие очереди. Всего по стране открыли более 12 тысяч пунктов для голосования. Правом голоса обладают около 7,3 миллиона граждан.