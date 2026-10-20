ABC: Депутат парламента Австралии Хейнс лишилась ноги после нападения

Депутат федерального парламента Австралии Хелен Хейнс лишилась ноги после наезда внедорожника возле своей приёмной в городе Вангаратта штата Виктория. Политик получила тяжёлые травмы и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

По данным полиции, нападение произошло 19 октября около 15:35 по местному времени. В этот момент 65-летняя Хейнс доставала вещи из багажника своей машины. Водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» сбил женщину и прижал её к другому автомобилю.

После происшествия пострадавшую доставили вертолётом в больницу Альфреда в Мельбурне. Ночью врачи провели ей операцию, в ходе которой ампутировали ногу. Состояние парламентария остаётся критическим.

Прохожий задержал водителя внедорожника до прибытия правоохранителей. Во время осмотра машины полицейские обнаружили нож и изъяли его. По информации ABC, подозреваемым оказался 43-летний Брендан Ньюджент из Тарравинджи. Ранее мужчина участвовал в деятельности экологической организации Save our Strathbogie Forest, которая выступает против вырубки лесов в штате Виктория.

Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что автомобиль дважды наехал на депутата. Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал нападение преднамеренным. По предварительным данным следствия, водитель развернул внедорожник перед тем, как направить его на Хейнс.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт заявила, что следователи рассматривают возможность предъявления подозреваемому обвинений по федеральным законам и законодательству штата. В частности, речь идёт о причинении вреда федеральному должностному лицу. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

«На данном этапе произошедшее рассматривается как отдельный инцидент, и нам неизвестно о каких-либо угрозах, связанных с этим делом», — сообщила Барретт.

Полицейские также проводят следственные действия в одном из домов примерно в 12 километрах от депутатской приёмной. Итоги этой операции пока неизвестны. Хейнс представляет избирательный округ Инди в федеральном парламенте Австралии с 2019 года.

Ранее 14-летний подросток напал с мачете на российскую туристку в центре Рио-де-Жанейро. Пострадавшей оказалась 57-летняя россиянка Галина М., которая гуляла возле исторического акведука Кариока в районе Лапа. Нападавшие отобрали у женщины сумку, телефон и золотую цепочку, а один из них ранил её в лицо. Очевидец происшествия сообщил о преступлении сотрудникам муниципальной службы общественного порядка. Правоохранители задержали подростка, когда тот пытался скрыться. Туристку доставили в больницу Соуза-Агиар, где ей оказали медицинскую помощь. После этого к расследованию подключили специализированное подразделение полиции по работе с иностранцами.