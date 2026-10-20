Подросток с мачете напал на туристку из России в центре Рио-де-Жанейро

В бразильском Рио-де-Жанейро 14-летний подросток ранил мачете 57-летнюю туристку из России и похитил её личные вещи. Нападение произошло неподалёку от исторического акведука Кариока в центральном районе Лапа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на муниципальный секретариат общественного порядка.

По данным местных властей, нападение произошло 18 октября. Россиянка Галина М. гуляла возле акведука, когда злоумышленники отобрали у неё сумку с личными вещами, мобильный телефон и золотую цепочку. Один из нападавших использовал мачете и нанёс женщине порез лица.

Свидетелем происшествия стал мотоциклист, который сообщил о преступлении сотрудникам муниципальной службы общественного порядка. В тот момент они патрулировали район. Увидев приближающихся правоохранителей, подросток попытался скрыться, однако его быстро догнали и задержали.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили россиянку с кровоточащей раной на лице. Женщина опознала задержанного как одного из участников нападения. Пострадавшую доставили в муниципальную больницу Соуза-Агиар, где врачи оказали ей медицинскую помощь.

После госпитализации туристку направили в специализированное отделение полиции по работе с иностранными гражданами. Туда же доставили подозреваемого после оформления документов в подразделении по делам несовершеннолетних. Обстоятельства нападения и возможную причастность других лиц устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что российские туристы потеряли почти 300 тысяч рублей при попытке обменять валюту в Таиланде. За две недели мошенники обманули двух путешественников на общую сумму 291 тысячу рублей. Злоумышленники создавали поддельные туристические чаты, копировали названия известных сообществ и выдавали себя за обменщиков. После получения переводов аферисты прекращали общение с клиентами и удаляли переписку. Похожие случаи выявили и за пределами Таиланда. Так, туристка на Занзибаре лишилась 184 тысяч рублей, после чего преступники попытались выманить у неё дополнительные деньги под угрозой обвинения в финансировании ВСУ.