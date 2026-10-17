Десять туристов погибли при пожаре в курортном комплексе в Бангладеш

Десять туристов погибли при пожаре в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort в городе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на местную пожарную службу.

Кадры пожара в Кокс-Базаре. Видео © X / lamiah02022002

Огонь охватил деревянное здание утром 17 октября. Пламя быстро распространилось по помещениям, практически полностью уничтожив строение. Спасатели извлекли из-под обломков тела десяти человек.

По последним данным The Business Standard, ещё шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу. Среди погибших оказались несколько членов одной семьи, включая ребёнка. Личности части жертв уже установлены.

После трагедии выяснилось, что курортный комплекс работал без необходимой лицензии на пожарную безопасность. Более того, ещё в июне инспекторы выявили нарушения и официально предупредили руководство об опасности.

Об этом рассказал генеральный директор пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш Султанул Африн Джунайд. По его словам, после проверки здание признали пожароопасным, однако комплекс продолжил принимать отдыхающих.

Причина возгорания пока не установлена. Власти начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и установить, почему курорт продолжал работать после предупреждения пожарной службы.

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