На видео сняли подрыв супертанкера на мине в Ормузском проливе и мощный пожар

В Сети появились кадры мощного пожара на супертанкере, который, по заявлению Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На борту судна находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.

Появилось видео горящего супертанкера после взрыва в Ормузском проливе. Видео © КСИР Ирана

Видеозапись распространил КСИР. На кадрах запечатлён момент подрыва танкера на мине при прохождении стратегически важного морского маршрута.

Ранее Life.ru рассказывал о подрыве супертанкера с двумя миллионами баррелей нефти в Ормузском проливе. По заявлению ВМС КСИР, после столкновения с морской миной на судне вспыхнул сильный пожар.