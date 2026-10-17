На видео сняли подрыв супертанкера на мине в Ормузском проливе и мощный пожар
Обложка © КСИР Ирана
В Сети появились кадры мощного пожара на супертанкере, который, по заявлению Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На борту судна находилось более двух миллионов баррелей сырой нефти.
Появилось видео горящего супертанкера после взрыва в Ормузском проливе. Видео © КСИР Ирана
Видеозапись распространил КСИР. На кадрах запечатлён момент подрыва танкера на мине при прохождении стратегически важного морского маршрута.
Ранее Life.ru рассказывал о подрыве супертанкера с двумя миллионами баррелей нефти в Ормузском проливе. По заявлению ВМС КСИР, после столкновения с морской миной на судне вспыхнул сильный пожар.
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