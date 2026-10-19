Российских туристов в Таиланде обманывают на сотни тысяч через фейковые чаты обменников

Почти 300 тысяч рублей лишились двое российских туристов, пытавшихся обменять деньги в Таиланде через Telegram. За последние две недели жертвами мошенников стали мужчина и женщина с ребёнком. Как выяснил телеграм-канал Mash Money, злоумышленники выдают себя за участников популярных туристических сообществ и предлагают валюту по привлекательному курсу.

Россияне потеряли почти 300 тысяч рублей при обмене валюты в Таиланде. Фото © Telegram/ Mash Money

Оба пострадавших столкнулись с похожей схемой. После договорённости об обмене они переводили рубли, однако обещанную валюту так и не получали. Собеседники переставали отвечать, а переписка исчезала. Общий ущерб составил 291 тысячу рублей.

Аферисты создают поддельные версии туристических чатов TravelAsk, совокупная аудитория которых превышает 100 тысяч человек. При этом копии намеренно делают не полностью идентичными оригиналам: сохраняют часть названия и похожие имена администраторов, но меняют аватарки и отдельные символы в адресах.

Для убедительности используются специальные боты, имитирующие сообщения и профили настоящих участников сообществ. В результате турист может принять мошенническую площадку за знакомый чат и не заподозрить подмену.

В жалобах пострадавших фигурируют предполагаемый обменщик по имени Алексей и администратор Дарья. Однако, как утверждает Mash Money, деятельность подобных аккаунтов не ограничивается Таиландом. Поддельные сообщества создают и для других популярных туристических направлений.

Так, во время подготовки расследования стало известно ещё об одной пострадавшей на Занзибаре. Женщина перевела мошенникам 184 тысячи рублей, после чего вместо обмена получила угрозы обвинением в финансировании ВСУ. Под этим предлогом у неё попытались потребовать дополнительные деньги.

По оценке Mash Money, схема действует уже несколько лет, а совокупный ущерб может достигать миллионов рублей. При этом установленные в расследовании эпизоды пока не позволяют подтвердить полный масштаб преступной деятельности. Ситуацию осложняет и то, что предполагаемые организаторы находятся за пределами России.

Обман с использованием поддельных сообществ в мессенджерах не ограничивается туристическими чатами. В августе Life.ru рассказывал о мошенниках, которые заманивали россиян в фальшивые группы жильцов многоквартирных домов. Злоумышленники представлялись соседями или администраторами, предлагали перейти в новый чат и под различными предлогами пытались получить персональные данные и коды подтверждения.