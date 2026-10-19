Жестокий таран у офиса: Австралийский депутат борется за жизнь после страшного наезда внедорожника

Депутат парламента Австралии Хелен Хейнс находится в критическом состоянии после наезда автомобиля возле её приёмной в городе Вангаратта. Полиция задержала 43-летнего мужчину, который, по предварительным данным, находился за рулём машины. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Происшествие случилось 19 октября на северо-востоке штата Виктория. Политик находилась на парковке неподалёку от своего рабочего офиса, когда её сбил автомобиль. По данным правоохранителей, речь идёт о внедорожнике Toyota Land Cruiser.

65-летняя Хейнс получила тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь. Информация о характере повреждений пока ограничена.

Подозреваемого задержали непосредственно на месте происшествия. По сведениям полиции, мужчина вышел из автомобиля, после чего его остановил один из очевидцев. Впоследствии правоохранители обнаружили в машине нож.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил обеспокоенность произошедшим. По его оценке, наезд мог быть преднамеренным, а не обычным дорожным происшествием.

К расследованию подключились специалисты, занимающиеся преступлениями террористической направленности. При этом мотив задержанного ещё предстоит установить, а полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

Хейнс представляет независимых депутатов в нижней палате австралийского парламента с 2019 года. Она избрана от округа Инди, расположенного в штате Виктория. До начала политической карьеры женщина работала в сфере здравоохранения.

Ранее в Австралии уже происходили резонансные наезды автомобилей на людей. Так, 3 октября 2026 года машина въехала в толпу болельщиков регбийного клуба «Ньюкасл Найтс», собравшихся проводить команду на финальный матч. Пострадали девять человек, двое из которых оказались в критическом состоянии. Водителя задержали, а полиция начала выяснять обстоятельства происшествия. В апреле аналогичный инцидент произошёл возле фестиваля Supanova Comic Con в Мельбурне. Тогда автомобиль сбил двух пешеходов, один погиб, второго госпитализировали с тяжёлыми травмами. При этом в случае с депутатом Хелен Хейнс правоохранителям ещё предстоит установить мотив наезда.