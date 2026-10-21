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Регион
Опубликовано 21 октября, 02:37

ABC News: США близки к соглашению с Россией об освобождении американцев

Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad

США и Россия могут в ближайшее время договориться об освобождении нескольких американских граждан, находящихся в российских местах заключения. Переговоры уже вышли на заключительный этап, передаёт ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и ещё один осведомлённый источник.

Ключевой фигурой возможной сделки стал Стивен Хаббард, осуждённый в России за наёмничество. По информации телеканала, переговоры ведут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Помимо Хаббарда, Вашингтон рассчитывает добиться освобождения ещё нескольких своих граждан, однако их имена и возможные условия договорённости пока не раскрываются.

При этом источники ABC News предупреждают, что окончательное соглашение ещё не достигнуто. Сделка может не состояться либо её условия изменятся.

Рубио: США пытаются вернуть осуждённого в России наёмника Хаббарда
Рубио: США пытаются вернуть осуждённого в России наёмника Хаббарда

Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина освободить 72-летнего американца Стефана Хаббарда, который отбывает наказание в России за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Хаббард получил срок по делу об участии в вооружённом конфликте на стороне Украины. 7 октября 2024 года Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.

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Виталий Приходько
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