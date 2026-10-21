ABC News: США близки к соглашению с Россией об освобождении американцев
Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad
США и Россия могут в ближайшее время договориться об освобождении нескольких американских граждан, находящихся в российских местах заключения. Переговоры уже вышли на заключительный этап, передаёт ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и ещё один осведомлённый источник.
Ключевой фигурой возможной сделки стал Стивен Хаббард, осуждённый в России за наёмничество. По информации телеканала, переговоры ведут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Помимо Хаббарда, Вашингтон рассчитывает добиться освобождения ещё нескольких своих граждан, однако их имена и возможные условия договорённости пока не раскрываются.
При этом источники ABC News предупреждают, что окончательное соглашение ещё не достигнуто. Сделка может не состояться либо её условия изменятся.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина освободить 72-летнего американца Стефана Хаббарда, который отбывает наказание в России за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Хаббард получил срок по делу об участии в вооружённом конфликте на стороне Украины. 7 октября 2024 года Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.