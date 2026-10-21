ABC News: США близки к соглашению с Россией об освобождении американцев

США и Россия могут в ближайшее время договориться об освобождении нескольких американских граждан, находящихся в российских местах заключения. Переговоры уже вышли на заключительный этап, передаёт ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и ещё один осведомлённый источник.

Ключевой фигурой возможной сделки стал Стивен Хаббард, осуждённый в России за наёмничество. По информации телеканала, переговоры ведут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Помимо Хаббарда, Вашингтон рассчитывает добиться освобождения ещё нескольких своих граждан, однако их имена и возможные условия договорённости пока не раскрываются.

При этом источники ABC News предупреждают, что окончательное соглашение ещё не достигнуто. Сделка может не состояться либо её условия изменятся.