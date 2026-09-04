ABCDE и «Гадкий утёнок»: Россиянам объяснили, как вовремя распознать меланому

Меланома может появиться не только из давно существующей родинки, иногда опасное образование возникает на участке кожи, который раньше выглядел совершенно здоровым. Поэтому правило «если родинка не меняется, значит опасности нет» считается ошибочным, предупредил к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии №2 ИХ Пироговского Университета Алексей Шабрин.

По его словам, любые изменения невуса действительно требуют внимания, но сами по себе ещё не означают наличие онкологического заболевания. Родинки могут меняться из-за возраста, гормональных факторов, травмирования и других причин. Однако некоторые признаки нельзя игнорировать.

Врач напомнил о системе ABCDE, которая помогает заметить подозрительные изменения кожи. Буква A означает асимметрию, B — неровные границы, C — неоднородный цвет, D — диаметр, а E — эволюцию, то есть любые изменения образования со временем. Особенно важно обратиться к специалисту, если родинка начала расти, менять форму, цвет, возвышаться над кожей, кровоточить или покрываться коркой.

«Стоит помнить и о принципе «гадкого утёнка»: если среди множества родинок одна заметно отличается от остальных по цвету, форме или характеру роста, её следует показать врачу», — отметил собеседник RuNews24.ru.

Он также подчеркнул, что самостоятельно определить меланому по фотографии в интернете невозможно. Для диагностики врачи используют осмотр и дерматоскопию — исследование кожи с увеличением и специальным освещением. Людям с большим количеством родинок рекомендуют регулярно осматривать кожу и отслеживать подозрительные изменения.

К слову, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть побеждены в течение ближайших трёх-шести лет. Речь идёт о меланоме, мелкоклеточном раке лёгких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке.