Абрамова: Беспилотник уничтожили ночью над территорией Удмуртии

Беспилотный летательный аппарат уничтожили минувшей ночью над территорией Удмуртии. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

«Этой ночью над нашей республикой уничтожен беспилотный летательный аппарат. Благодарю наших защитников за профессиональную и слаженную работу», — написала Абрамова в своём канале в MAX.

На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Информация о повреждениях инфраструктуры или жилых объектов к моменту публикации не поступала.

Удмуртия уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Так, 11 сентября власти сообщали об уничтожении нескольких БПЛА сразу над тремя районами республики. Тогда также, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Ранее, 7 сентября, для отражения массированной атаки на регион помимо средств ПВО задействовали авиацию. По словам Абрамовой, один беспилотник тогда уничтожили силы противовоздушной обороны, ещё несколько — авиация.

На фоне ночных атак 25 сентября беспилотники фиксировались и в других российских регионах. В частности, власти Ульяновской области сообщили о пострадавших и повреждении инфраструктуры, а в Пермском крае — об атаке на промышленный объект.