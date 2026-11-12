Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Удмуртию. Воздушные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своём канале в MAX.

«Начнём день с благодарности бойцам, охраняющим небо над нами. За минувшие сутки они отразили очередную атаку противника и сбили БПЛА над нашей республикой», — написала Абрамова.

Накануне в Удмуртии более шести часов действовал режим беспилотной опасности. В ряде городов и районов включали сирены, а аэропорт Ижевска временно приостанавливал приём и отправку самолётов. Все связанные с угрозой режимы отменили днём 11 ноября, после чего воздушная гавань возобновила работу.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября российские средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, Пермским краем, Башкортостаном, Удмуртией и акваторией Чёрного моря.