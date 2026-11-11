За день над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
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За минувший день над регионами России сбили 85 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе в акватории Чёрного моря.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в зоне проведения СВО за минувшие сутки. Уничтожено 1085 украинских БПЛА самолётного типа.