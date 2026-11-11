Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября в Омске из-за беспилотной опасности отменили первый день юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Выступления танцевальных дуэтов и спортивных пар на «G-Drive Арене» перенесли ради безопасности участников и зрителей. Федерация фигурного катания уточнила, что полностью отменять турнир «Сердце Сибири» не планируется. Новое расписание соревнований организаторы пообещали опубликовать дополнительно