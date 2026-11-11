Хоценко: ПВО продолжает сбивать украинские беспилотники над Омской областью
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Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.
«ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности», — написал глава региона.
Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября в Омске из-за беспилотной опасности отменили первый день юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Выступления танцевальных дуэтов и спортивных пар на «G-Drive Арене» перенесли ради безопасности участников и зрителей. Федерация фигурного катания уточнила, что полностью отменять турнир «Сердце Сибири» не планируется. Новое расписание соревнований организаторы пообещали опубликовать дополнительно