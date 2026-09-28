«Абсолютная ложь»: Хабиров пошёл в СК из-за публикации в Сети

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о клевете после публикаций о якобы выводе 263 млн рублей из «Башкиравтодора». Об этом руководитель региона заявил на оперативном совещании правительства республики.

«Я вам сразу хочу сказать — это абсолютная ложь», — утверждает он.

По словам главы региона, он запросил информацию у ФНС и Росфинмониторинга, после чего получил ответ, что данные о переводе указанной суммы в зарубежные банки не подтвердились.

Причиной появления спорных сведений в материалах проверки, как рассказал Хабиров, налоговая служба назвала техническую ошибку при переносе информации между системами.

Руководитель Башкирии также сообщил, что знал о подобных материалах около года и ранее направил собранные документы в администрацию президента РФ. Теперь он попросил региональное управление СК дать правовую оценку действиям лиц, распространявших эти сведения в интернете.

Неделей ранее Life.ru сообщал, что Хабиров уже обращался в Следственный комитет после появления сведений о возможном сборе информации о его частной жизни и расходах правительства Башкирии. Поводом тогда стали показания адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева и обнаруженная в его телефоне переписка.