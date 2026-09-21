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Регион
Опубликовано 21 сентября, 13:19

Хабиров подал заявление в СК после показаний адвоката экс-мэра Уфы

Обложка © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Обложка © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что обратился в Следственный комитет после появления сведений о возможном сборе информации о его частной жизни и расходах правительства региона. Поводом стали показания адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марата Самойлова и обнаруженная в его телефоне переписка. Хабиров также попросил признать его потерпевшим, сообщает BFM Уфа.

На оперативном совещании Хабиров зачитал выдержки из протокола допроса Самойлова. Согласно озвученному им фрагменту, в переписке содержалось поручение собрать сведения об официальных расходах правительства Башкирии, встречах главы региона, поездках на вертолётах, мероприятиях, питании и подарках для гостей.

По версии, изложенной Самойловым на допросе, под прозвищем «Студент» якобы подразумевался Ратмир Мавлиев, а под обозначениями «Абзы» и «Товарищ» — председатель Верховного суда Башкирии Раиль Шайдуллин. Эти утверждения пока не получили судебной оценки.

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Хабиров заявил, что считает сбор подобной информации возможным вмешательством в его частную жизнь и попросил Следственный комитет проверить обстоятельства произошедшего.

«Какая-то группа собирала в этих условиях обо мне информацию, я считаю, это противозаконно», — заявил глава республики. Он также публично высказал предположение о существовании в регионе организованной группы. На данный момент это заявление Хабирова, а не установленный правоохранительными органами факт.

Самойлов был задержан 16 сентября. Его подозревают во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, по части 2 статьи 294 УК РФ. Уголовное дело расследует управление СК по Башкирии. Защита Самойлова впоследствии обжаловала действия следователей, связанные с обыском.

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Новый эпизод разворачивается на фоне публичного конфликта вокруг судебной системы Башкирии. 17 сентября депутаты Курултая обсуждали возможность обращения в федеральные органы по поводу председателя Верховного суда республики Раиля Шайдуллина. Хабиров тогда предложил не торопиться и дождаться результатов проводимых проверок.

Ратмир Мавлиев ранее стал фигурантом уголовного дела о коррупционных преступлениях. В августе Верховный суд Башкирии восстановил его в должности мэра Уфы, однако позже апелляционная инстанция отменила это решение. Сам Мавлиев обвинения отвергал.

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Марина Фещенко
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