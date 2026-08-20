Мавлиев снова лишился поста мэра Уфы: апелляция отменила его восстановление

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом сообщил его адвокат Марат Самойлов.

Речь идёт о решении Верховного суда Башкирии от 11 августа. Тогда суд признал незаконным расторжение контракта с Мавлиевым, восстановил его в должности с 15 июля и постановил выплатить ему 189 тысяч рублей за вынужденный прогул.

Решение обжаловали прокуратура Уфы, администрация главы Башкирии и другие участники процесса. Апелляция рассматривалась в закрытом режиме, поскольку материалы дела связаны в том числе со сведениями о допуске к государственной тайне.

Контракт с Мавлиевым горсовет Уфы расторг 14 июля. Формальным основанием стало прекращение его допуска к гостайне. Сам Мавлиев через суд добивался признания процедуры увольнения незаконной.

Самойлов сообщил, что защита намерена обжаловать решение Четвёртого апелляционного суда в кассационной инстанции.

Параллельно в отношении Мавлиева продолжается уголовное преследование. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано в том числе с отчуждением земельного участка санатория «Радуга». Мавлиев вину не признаёт.

Ранее Life.ru рассказывал, что после восстановления в должности Мавлиев отказался претендовать на новый срок мэра Уфы. Его нынешние полномочия должны были истечь в сентябре.