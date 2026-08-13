Мавлиев отказался претендовать на новый срок после критики Хабирова

Ратмир Мавлиев не станет претендовать на новый срок мэра Уфы после завершения нынешних полномочий. Об этом пишет Mash Batash со ссылкой на адвоката чиновника.

Так градоначальник отреагировал на заявление главы Башкирии Радия Хабирова, который накануне сообщил, что больше не намерен с ним работать.

«Моё обращение в суд было связано не с возвращением в кабинет, а с защитой права на законную процедуру и моей профессиональной репутации», — сказал он.

Он поблагодарил руководство республики и горожан за оказанное ему доверие в годы работы. Полномочия мэра истекают в сентябре, и добиваться их продления восстановленный в должности чиновник не собирается. Также чиновник подчеркнул, что не хочет превращать ситуацию в публичный конфликт

«Сегодня вокруг моего имени звучит много тяжёлых слов. Я понимаю, почему жители города испытывают разочарование, тревогу и даже злость», — передал адвокат Мавлиева РБК.

Мавлиев также пожелал успехов исполняющему обязанности главы администрации Рустаму Шарипову и городской команде.