Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленными прошедшие в Брюсселе переговоры по семилетнему бюджету Евросоюза. Заявление главы правительства приводит венгерское информагентство MTI.

По словам Мадьяра, по итогам встречи позиции государств объединения оказались ещё дальше друг от друга, чем до начала переговоров. Венгерский премьер также усомнился в возможности достижения компромисса до конца года.

Одним из принципиальных разногласий остаётся финансирование Украины. Будапешт выступает против выделения Киеву до €100 млрд из общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы. Для сравнения, сама Венгрия, по оценке Мадьяра, может получить за этот период €32–34 млрд.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что намерен самостоятельно определять направления помощи Украине. Приоритетом для Будапешта остаётся поддержка этнических венгров, проживающих в Закарпатье, в том числе финансирование здравоохранения и отопления.

Напомним, семь государств Евросоюза отказались продолжать бюджетные консультации в предложенном председателем Евросовета Антониу Коштой формате. Среди недовольных оказались Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия.

По итогам саммита европейские лидеры так и не согласовали три ключевых параметра бюджета: общий объём расходов, распределение средств и новые источники доходов. Переговоры продолжатся в декабре.