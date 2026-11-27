Семь стран Евросоюза выразили недовольство форматом переговоров по будущему бюджету объединения, предложенным председателем Европейского совета Антониу Коштой. Представители государств отказались участвовать в дальнейших консультациях в малых группах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Речь идёт о Дании, Германии, Нидерландах, Австрии, Финляндии, Швеции и Бельгии. Эти государства выступают за более строгую бюджетную экономию. По данным издания, их представители сочли предложенный Коштой формат попыткой разделить страны и добиться уступок от каждой из них по отдельности.

Недовольство особенно резко выразил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. После его реакции остальные участники группы также решили не продолжать консультации в предложенном формате. Дипломаты охарактеризовали настроение участников переговоров как крайне напряжённое.

Разногласия касаются как общего объёма расходов, так и распределения средств. Страны-доноры добиваются ограничения бюджета, тогда как государства, получающие значительные средства из общеевропейских фондов, выступают против дальнейшего сокращения финансирования.

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать дополнительный кредит Украине объёмом до 45 млрд евро на 2027 год. К этому вопросу главы государств и правительств ЕС вернутся на декабрьском саммите. По словам Кошты, предложение Еврокомиссии поддержали 24 страны объединения. При этом Болгария согласилась участвовать только в невоенной части финансирования. Венгрия, Чехия и Словакия не изменили позицию и не поддержали участие в предлагаемом механизме.