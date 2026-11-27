Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по трём ключевым вопросам следующего долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы: его общему объёму, распределению средств и новым источникам доходов. Переговоры продолжатся в декабре. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По словам Кошты, позиции участников разошлись по всем трём направлениям. Часть государств потребовала дополнительно сократить бюджет, большинство выступило против дальнейшего урезания расходов, а некоторые страны предложили восстановить часть сокращённого финансирования, прежде всего по линии политики сплочения.

«Что касается общего объёма бюджета, некоторые государства-члены потребовали дальнейших сокращений, большинство выступило против новых урезаний. Некоторые даже предложили отменить часть сокращений, особенно в отношении политики сплочения», — заявил глава Евросовета.

Разногласия возникли и вокруг распределения средств. По словам Кошты, значительное большинство стран призвало не сокращать финансирование сельского хозяйства и политики сплочения. Обсуждение новых источников доходов ЕС также не завершилось: лидеры продолжат работу над этим вопросом в декабре.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что расходы Евросоюза на следующие семь лет необходимо сократить больше, чем на 204 млрд евро. По его словам, эта сумма является лишь нижней границей возможной экономии. Он подчеркнул, что Берлин продолжает настаивать на уменьшении расходов на несколько сотен миллиардов евро. По словам Мерца, номинальное сокращение на 200 млрд евро — лишь нижняя граница его требований.