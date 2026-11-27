Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что расходы Евросоюза на следующие семь лет необходимо сократить больше, чем на 204 млрд евро. По его словам, эта сумма является лишь нижней границей возможной экономии. Об этом Мерц сообщил 26 ноября на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Мерц отметил, что за несколько часов переговоров европейские лидеры продвинулись в обсуждении сокращения будущего бюджета, однако окончательные параметры пока не определены.

«Определённо есть движение в сторону дальнейшего сокращения так называемого переговорного пакета. Было предложение Кошты сократить его на 204 млрд евро по сравнению с предложением Еврокомиссии. На 204 млрд евро дело не остановится. Сокращение будет больше», — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что Берлин продолжает настаивать на уменьшении расходов на несколько сотен миллиардов евро. По словам Мерца, номинальное сокращение на 200 млрд евро — лишь нижняя граница его требований.

Мерц также поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости договориться до конца 2026 года. Париж опасается, что затягивание переговоров может привести к их переносу на период после французских президентских выборов. Сам канцлер подчеркнул, что согласование финансового плана в этом году отвечает интересам всех стран Евросоюза.