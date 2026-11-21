Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил странам Евросоюза компромиссный проект бюджета на 2028–2034 годы. Документ предусматривает сокращение расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. План предстоит обсудить на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября.

«Сегодня я представил новые предложения по следующему долгосрочному бюджетному плану ЕС, который, я верю, сможет приблизить страны ЕС к финальному соглашению», — написал Кошта в соцсети X.

Согласно представленному плану, общий объём расходов предлагается уменьшить на 10%. При этом глава Евросовета рассчитывает сохранить финансирование ключевых направлений, включая оборону, повышение конкурентоспособности европейской экономики и поддержку сельского хозяйства.