Кошта предложил сократить семилетний бюджет ЕС на €204 млрд
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Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил странам Евросоюза компромиссный проект бюджета на 2028–2034 годы. Документ предусматривает сокращение расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. План предстоит обсудить на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября.
«Сегодня я представил новые предложения по следующему долгосрочному бюджетному плану ЕС, который, я верю, сможет приблизить страны ЕС к финальному соглашению», — написал Кошта в соцсети X.
Согласно представленному плану, общий объём расходов предлагается уменьшить на 10%. При этом глава Евросовета рассчитывает сохранить финансирование ключевых направлений, включая оборону, повышение конкурентоспособности европейской экономики и поддержку сельского хозяйства.
Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного кредита на 45 миллиардов евро под гарантии общего бюджета ЕС. Инициатива связана с прогнозируемой нехваткой финансирования Киева в 2027 году. Против новых обязательств выступают несколько европейских государств.