Размещение иностранных военных контингентов на Украине категорически неприемлемо для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить европейских военнослужащих в страну ещё до прекращения огня.

«Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для Российской Федерации, — размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины. Об этом неоднократно говорилось, в том числе президентом Путиным», — подчеркнул представитель Кремля.

Отдельно Песков высказался о самом Джонсоне. По его словам, российская сторона знает о деструктивной роли бывшего британского премьера и считает, что именно он помешал остановить боевые действия в 2022 году.

«Это тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 году и который сохраняет этот свой далеко не мирный настрой, мягко говоря», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков также обратил внимание, что заявления о возможном размещении иностранных военных на Украине неоднократно звучали из европейских столиц и Брюсселя. Москва считает подобные планы неприемлемыми. Конкретные ответные меры на случай отправки военнослужащих представитель Кремля в этот раз не перечислил.

Ранее европейские государства уже обсуждали подготовку многонациональных сил для Украины. Песков указывал на противоречие между заявлениями о стремлении к миру и планами по формированию военного контингента.