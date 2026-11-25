«Абсолютно недопустимо»: В Кремле оценили идею Джонсона отправить войска на Украину
В Кремле отвергли идею Джонсона отправить военных на Украину до перемирия
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Размещение иностранных военных контингентов на Украине категорически неприемлемо для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить европейских военнослужащих в страну ещё до прекращения огня.
«Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для Российской Федерации, — размещение каких-либо иностранных контингентов на территории Украины. Об этом неоднократно говорилось, в том числе президентом Путиным», — подчеркнул представитель Кремля.
Отдельно Песков высказался о самом Джонсоне. По его словам, российская сторона знает о деструктивной роли бывшего британского премьера и считает, что именно он помешал остановить боевые действия в 2022 году.
«Это тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 году и который сохраняет этот свой далеко не мирный настрой, мягко говоря», — заявил пресс-секретарь президента.
Песков также обратил внимание, что заявления о возможном размещении иностранных военных на Украине неоднократно звучали из европейских столиц и Брюсселя. Москва считает подобные планы неприемлемыми. Конкретные ответные меры на случай отправки военнослужащих представитель Кремля в этот раз не перечислил.
Ранее европейские государства уже обсуждали подготовку многонациональных сил для Украины. Песков указывал на противоречие между заявлениями о стремлении к миру и планами по формированию военного контингента.
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