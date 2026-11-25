Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона немедленно отправить западные войска на Украину. Российский политик обвинил экс-премьера в провоцировании прямого военного конфликта между Москвой и НАТО.

«Патлатый дегенерат Джонсон ещё и редкий провокатор. < > На резонный вопрос о том, что это приведёт к войне России с альянсом, лохматая свинья упрямо визжит, что такого не случится, ибо НАТО гораздо сильнее России и русские просто испугаются мощи альянса», — написал Медведев.

Медведев напомнил о роли Джонсона в переговорах Москвы и Киева весной 2022 года. По мнению зампреда Совбеза, теперь британский политик своими заявлениями вновь способствует эскалации конфликта.

В случае начала войны между Россией и Североатлантическим альянсом Медведев предложил повесить Джонсона на Трафальгарской площади в Лондоне. Он также допустил, что к моменту окончания такого конфликта британская столица может прекратить существование.

Накануне Джонсон в интервью Sky News выступил за размещение европейских военных на Украине ещё до достижения соглашения о прекращении огня. По его мнению, иностранные контингенты могли бы выполнять вспомогательные функции вдали от линии фронта. Экс-премьер также заявил, что не считает такой шаг причиной для начала войны с Россией.