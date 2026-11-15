«Как пытка»: Джонсон вспомнил, как Лавров заставил его пить водку у камина в 2017 году
Борис Джонсон пожаловался на водку и жаркий камин во время встречи с Лавровым
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь пожаловался на необычное гостеприимство главы российского МИД Сергея Лаврова во время их встречи в 2017 году. По утверждению британского политика, российский министр заставил его выпить слишком много водки в комнате с раскалённым камином. Об этом он рассказал в эфире шоу Tres Respuestas.
Джонсон вспомнил, что тогда рассчитывал наладить отношения между Лондоном и Москвой, однако визит, по его оценке, обернулся провалом. Британец описал приём как крайне неприятный опыт.
«Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», — пожаловался экс-премьер.
История встречи с Лавровым продолжает беспокоить Джонсона: он уже не впервые возвращается к этому эпизоду. Ранее политик изложил свою версию произошедшего в мемуарах.
Ранее Life.ru рассказывал, как Борис Джонсон резко раскритиковал решение США смягчить санкции против российского дизельного топлива. Бывший британский премьер назвал такой шаг возмутительным и обвинил Вашингтон в поддержке российской экономики. По его мнению, возвращение отечественного топлива на мировой рынок не решит проблему роста цен, но принесёт дополнительные доходы Москве.