Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь пожаловался на необычное гостеприимство главы российского МИД Сергея Лаврова во время их встречи в 2017 году. По утверждению британского политика, российский министр заставил его выпить слишком много водки в комнате с раскалённым камином. Об этом он рассказал в эфире шоу Tres Respuestas.

Джонсон вспомнил, что тогда рассчитывал наладить отношения между Лондоном и Москвой, однако визит, по его оценке, обернулся провалом. Британец описал приём как крайне неприятный опыт.

«Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», — пожаловался экс-премьер.

История встречи с Лавровым продолжает беспокоить Джонсона: он уже не впервые возвращается к этому эпизоду. Ранее политик изложил свою версию произошедшего в мемуарах.