Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла сообщения немецких СМИ о якобы готовящемся запуске российского космического аппарата с ядерным боезарядом. Дипломат назвала эти публикации недостоверными и заявила, что они призваны оправдать развитие военных космических программ Германии.

«Абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космическом пространстве не имеют ничего общего с действительностью и призваны оправдать деструктивные шаги ФРГ по размещению в космосе собственного оружия, а также выделение на эти цели многомиллиардного финансирования», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД.

Дипломат напомнила, что Россия, по её словам, осуществляет космическую деятельность исключительно в мирных целях и соблюдает международные обязательства. В частности, речь идёт о Договоре о космосе 1967 года. Его четвёртая статья запрещает размещать на орбите объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения.

Поводом для комментария стали публикации немецких телеканалов NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung. Журналисты со ссылкой на западные разведывательные и военные источники утверждали, что Россия якобы может до конца 2026 года вывести на орбиту спутник Sputnik-S с ядерным зарядом. По их информации, аппарат уже собран и находится в Московской области.

Захарова также обратила внимание на германский проект Precision Orbital Deep Strike (PODS), которым занимаются оборонный концерн MBDA Deutschland и космическая компания ATMOS Space Cargo. В рамках сотрудничества компании изучают возможность доставки военных грузов на орбиту с последующим возвращением через земную атмосферу. Представитель МИД связала эту разработку с планами Берлина укреплять военно-космический потенциал и выделить на эти цели десятки миллиардов евро.

При этом, согласно совместному заявлению компаний от 18 ноября, пока речь идёт о технических исследованиях, проработке архитектуры системы и возможных демонстрациях технологий. Проект предполагает использование обычных, а не ядерных боеприпасов. Решения о возможном развёртывании и применении такой системы должны приниматься отдельно.

Кроме того, Захарова напомнила о российских инициативах по предотвращению гонки вооружений в космосе. Москва, по её словам, намерена продолжать добиваться разработки международного юридически обязывающего документа, запрещающего размещение оружия массового уничтожения в космосе, а также применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.