Российское посольство в Германии отвергло сообщения местных СМИ о якобы готовящемся запуске спутника с ядерной боеголовкой. В диппредставительстве назвали эти утверждения безосновательными и связали их с пропагандистской кампанией, направленной на дискредитацию Москвы и её инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе.

«Мы решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности РФ. Они не имеют ничего общего с действительностью и являются частью пропагандистской кампании, нацеленной на дискредитацию России», — пресекли беспочвенные россказни в дипучреждении.