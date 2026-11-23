Страшилка о российском ядерном спутнике получила жёсткий ответ посольства
Посольство РФ отвергло сообщения немецких СМИ о спутнике с ядерным оружием
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российское посольство в Германии отвергло сообщения местных СМИ о якобы готовящемся запуске спутника с ядерной боеголовкой. В диппредставительстве назвали эти утверждения безосновательными и связали их с пропагандистской кампанией, направленной на дискредитацию Москвы и её инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе.
«Мы решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности РФ. Они не имеют ничего общего с действительностью и являются частью пропагандистской кампании, нацеленной на дискредитацию России», — пресекли беспочвенные россказни в дипучреждении.
Дипломаты также назвали эти сообщения попыткой представить мирную деятельность России как угрозу международной безопасности. В дипмиссии напомнили, что Москва осуществляет исследование и освоение космоса в соответствии с международными обязательствами. Российская сторона настаивает, что её программы преследуют исключительно мирные цели и не направлены против других государств.
Поводом стали публикации немецких телеканалов WDR и NDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung. Журналисты со ссылкой на западные разведслужбы утверждают, что Россия может до конца 2026 года вывести на орбиту аппарат с ядерным зарядом. По их сведениям, спутник под названием «Спутник-С» якобы уже собран и находится в Подмосковье. На фоне этих дискуссий основатель американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки высказался о рисках для спутниковой системы Starshield. Life.ru рассказывал о реакции Кремля на публикации немецких журналистов.