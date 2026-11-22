США опасаются уничтожения Россией спутниковой системы Starshield в случае расширения доступа Украины к ней. Об этом заявил основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки на саммите DealBook.

По словам предпринимателя, американские власти располагают возможностью предоставить Киеву более широкий доступ к военной спутниковой сети, чтобы украинская армия могла использовать её для управления вооружением. Однако Вашингтон не спешит принимать такое решение из-за возможных последствий для собственной военной инфраструктуры.

«И правительство не хочет предоставлять Украине доступ. Знаете, почему? Потому что они знают, что тогда Россия уничтожит Starshield, и американские вооружённые силы останутся без неё», — заявил Лаки.

Он пояснил, что Starshield находится под контролем Министерства обороны США и работает при техническом участии SpaceX. В отличие от гражданской сети Starlink, система предназначена для военных задач.

Лаки также вступился за Илона Маска, которого критиковали из-за ограничений спутниковой связи для украинской армии. По мнению основателя Anduril, было бы несправедливо требовать от владельца SpaceX рисковать гражданской спутниковой сетью, если американское правительство само не готово подвергать аналогичной опасности собственную военную систему.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск обвинил Владимира Зеленского во лжи на фоне спора о спутниковой связи. Предприниматель подчеркнул, что Starlink изначально не предназначалась для наступательных военных операций. Разногласия возникли на фоне ограничений доступа украинских военных к спутниковой инфраструктуре SpaceX.