В Кремле пока не ознакомились с публикациями немецких СМИ о предполагаемых планах России вывести на орбиту спутник с ядерным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга обратил внимание на большое количество оговорок в сообщениях западных журналистов.

«Нет, мы не видели этих сообщений. Но там такое количество «якобы», «возможно» и «по утверждению» непонятно кого, что» — сказал представитель Кремля.

Поводом для комментария стало совместное расследование немецких телеканалов NDR и WDR и газеты Süddeutsche Zeitung. По их информации, западные разведслужбы допускают, что Россия может до конца 2026 года вывести на орбиту аппарат с ядерным зарядом.