Песков: Кремль не видел публикации СМИ о якобы планах РФ вывести в космос ЯО
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле пока не ознакомились с публикациями немецких СМИ о предполагаемых планах России вывести на орбиту спутник с ядерным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга обратил внимание на большое количество оговорок в сообщениях западных журналистов.
«Нет, мы не видели этих сообщений. Но там такое количество «якобы», «возможно» и «по утверждению» непонятно кого, что» — сказал представитель Кремля.
Поводом для комментария стало совместное расследование немецких телеканалов NDR и WDR и газеты Süddeutsche Zeitung. По их информации, западные разведслужбы допускают, что Россия может до конца 2026 года вывести на орбиту аппарат с ядерным зарядом.
Ранее Life.ru сообщал, что в НАТО обсуждают возможный запуск Россией спутника с ядерным оружием. По данным немецких СМИ, представители Бундесвера уже ознакомили руководство Германии с оценками разведки. Западные военные опасаются, что возможный ядерный взрыв на орбите способен вывести из строя спутники связи и навигации.