Вильнюс прежде всего хочет укрепить связи с Вашингтоном, заявил политолог Игорь Жуковский, комментируя стремление Литвы снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. По его оценке, поправку, скорее всего, примут в январе 2027 года, однако решать, появится ли в стране ядерное оружие, будут США и другие союзники по НАТО.

«Не хочется верить, что в Литве мы имеем дело с разворачивающимся социальным экспериментом по купированию инстинкта самосохранения у населения», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Для Литвы поправка имеет скорее символическое значение. Она позволит активнее участвовать в ядерном сдерживании НАТО. При этом у Вильнюса есть интерес и к французской инициативе, по которой союзники могут теснее сотрудничать с Парижем, а контроль над вооружением сохраняет Франция, подчеркнул специалист.

Напомним, в октябре сейм Литвы поддержал поправку об отмене запрета на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Литва может стать целью российского ядерного оружия, если разместит у себя вооружение, нацеленное на РФ.