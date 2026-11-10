Литва категорически против любых соглашений о европейской безопасности, которые позволили бы России влиять на размещение войск НАТО в регионе. Вильнюс не намерен соглашаться на ограничения военного присутствия союзников даже в рамках возможного мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис в интервью порталу 15min, его слова приводит LRT.

По словам дипломата, возвращение к принципам Договора об обычных вооружённых силах в Европе или создание аналогичных механизмов Вильнюс считает неприемлемым. Будрис опасается, что подобные договорённости могут предоставить Москве возможность влиять на численность и расположение военных подразделений альянса.

«Литва считает принципиально неприемлемым любое рассмотрение вопроса о возвращении к эпохе Договора об обычных вооружённых силах в Европе или к любым другим соглашениям, в рамках которых Россия имела бы рычаги влияния для диктата того, какие силы могут быть развёрнуты в нашем регионе», — заявил глава литовского МИД.

Министр утверждает, что Москва заинтересована в подобных ограничениях, тогда как для самой Литвы они могут иметь серьёзные последствия в сфере национальной безопасности. Он напомнил, что отказ от соглашений, ограничивающих размещение вооружений и союзных сил, уже закреплён в программе литовского правительства.

Отдельно Будрис выступил против обсуждения будущей системы европейской безопасности без участия самих европейских государств. По его мнению, любые договорённости, непосредственно затрагивающие страны ЕС и восточный фланг НАТО, должны вырабатываться с их участием.

При этом глава МИД Литвы считает преждевременными переговоры о новой архитектуре безопасности Европы до прекращения огня на Украине. Сначала, по его словам, необходимо согласовать условия урегулирования конфликта и гарантии безопасности Киеву, а уже затем переходить к более широким международным договорённостям.

Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины, проходящих 10–11 ноября в Абу-Даби. Одной из тем консультаций стало формирование принципов будущей системы безопасности на европейском континенте.