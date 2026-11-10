С 10 ноября утреннее шоу «Полный Абзац» и «Вечерний Абзац» с итогами дня можно смотреть не только в соцсетях, но и на телеканале «Наше наследие». Первые эфиры уже стартовали. По будням «Полный Абзац» выходит с 08:00 до 10:00, а «Вечерний Абзац» — с 18:00 до 19:00.

Программы сочетают информационную повестку и развлекательный формат. Зрители могут узнавать о важных новостях с фирменной иронией «Абзаца» — такой подход сохраняется и в телевизионной версии.

Посмотреть выпуски можно на нескольких платформах. Канал «Наше наследие» доступен в онлайн-кинотеатрах Kion и «Кинопоиск», сервисах «Билайн ТВ» и «Попкорн», а также в пакетах кабельных операторов — наличие стоит уточнять у своего провайдера.

Сам телеканал показывает фильмы, которые помогают лучше понять историю отечественного кино. В программной линейке — советская классика, популярные картины, авторские работы и фильмы из золотой коллекции. Шоу от «Абзаца» в сетке канала позволяют оставаться в курсе событий и при этом смотреть проверенные временем киноленты.

Для «Абзаца» это выход за пределы соцсетей: теперь аудитория может выбирать, где смотреть утренний и вечерний выпуски — в интернете или на телевидении. В 2026 году проекту исполнилось пять лет.