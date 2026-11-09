Закрытие «Новой газеты»* не свидетельствует о конце эпохи независимых российских СМИ. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что отечественный медиарынок продолжает активно развиваться, а исчезновение одних изданий и появление других является естественным процессом.

«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о прекращении работы издания.

Песков подчеркнул, что российские медиа отличаются разнообразием форматов и работают в условиях достаточно жёсткой конкуренции. При этом сам рынок постоянно меняется: одни редакции прекращают деятельность, другие приходят им на смену.

По словам пресс-секретаря президента, подобные изменения происходят из года в год и не свидетельствуют об исчезновении независимой журналистики. Такой процесс он назвал обычной ротацией средств массовой информации.

Поводом для комментария стало решение «Новой газеты»* прекратить работу с 9 ноября 2026 года. Редакция объявила об этом 30 октября, объяснив закрытие потерей помещения в центре Москвы и отключением системы пожертвований от читателей. Издание проработало более 30 лет.

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