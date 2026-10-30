«Отключим серверы и уйдём»: «Новая газета»* закрывается после 30 лет работы

«Новая газета»*, включённая Минюстом России в реестр иностранных агентов, объявила о прекращении деятельности с 9 ноября. Редакция намерена отключить серверы и окончательно покинуть помещение, в котором работала около трёх десятилетий. Об этом говорится в обращении редакции.

«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдём. Газеты больше нет», — заявили представители издания.

Редакции предписали освободить офис в Потаповском переулке Москвы, который она занимала 29 лет. Вместе с журналистами здание покинет и музей Анны Политковской. Одновременно, по утверждению сотрудников, перестала функционировать система пожертвований читателей. Авторы заявления подчеркнули, что теперь остались без постоянного помещения, финансирования и возможности продолжать привычную работу.

Ранее Life.ru сообщал об обысках в квартире главного редактора «Новой газеты*» Сергея Соколова. Следственные мероприятия 15 октября могли быть связаны с уголовным делом о незаконном использовании персональных данных. Одним из обвиняемых по нему проходит журналист Олег Ролдугин, находящийся под домашним арестом.