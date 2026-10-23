Журналист Курников* и ещё пять лиц пополнили реестр иноагентов

Министерство юстиции России 23 октября расширило реестр иностранных агентов, включив в него журналиста Максима Курникова*, новосибирскую активистку Елену Шувалову* и ещё четыре организации и проекта. Обновлённый перечень опубликован на сайте ведомства.

По данным Минюста, Курников* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Ведомство также указало, что журналист выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную, по оценке министерства, информацию о решениях властей и взаимодействовал с иноагентами. Сейчас он проживает за границей.

Шувалову* внесли в реестр за распространение материалов иностранных агентов и недостоверных сведений о государственной политике Кроме того, ведомство заявило о её взаимодействии с иноагентами и поддержке лиц, включённых в российский перечень террористов и экстремистов.

Статус иностранного агента также получили общественно-политический проект BEYOND PROPAGANDA* и проект «Пространство Политика. Новосибирск»*. Первый распространял материалы антироссийской направленности и выступал против СВО. Второму вменяют организацию мероприятий с участием иноагентов и распространение недостоверной информации о действиях российских властей.

В обновлённый список попало и ООО «Мави Групп»*. В министерстве отмечают, что организация получала финансирование из иностранных источников и распространяла недостоверные сведения о политике властей и избирательной системе России.

Шестым фигурантом стала ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры»*. По данным Минюста, объединение получало зарубежную поддержку и финансировало распространение антироссийских материалов.

Ранее Life.ru сообщал о включении певицы Дианы Логиновой (Наоко)* и музыканта Александра Орлова* в реестр иноагентов. Решение было принято 16 октября. Вместе с исполнителями в перечень попало движение «Малиновый Клин — Независимая Кубань»*. В Минюсте объяснили это распространением материалов иноагентов, взаимодействием с ними и другими действиями, подпадающими, по оценке ведомства, под критерии иностранного влияния.

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